Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'a tebrik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ı tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2021 Cumartesi, 22:47
Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'a tebrik
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ın 38. başkanı seçilen Burak Elmas'ı sosyal medya paylaşımıyla tebrik etti.

İmamoğlu paylaşımında, "Bugün yapılan seçimli genel kurulda Galatasaray Başkanı seçilen Burak Elmas'ı ve ekibini tebrik eder, şehrimizin güzide kulübüne başarılar getirmesini dilerim." ifadelerine yer verdi.


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