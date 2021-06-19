Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'a tebrik
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ı tebrik etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ın 38. başkanı seçilen Burak Elmas'ı sosyal medya paylaşımıyla tebrik etti.
İmamoğlu paylaşımında, "Bugün yapılan seçimli genel kurulda Galatasaray Başkanı seçilen Burak Elmas'ı ve ekibini tebrik eder, şehrimizin güzide kulübüne başarılar getirmesini dilerim." ifadelerine yer verdi.
Bugün yapılan seçimli genel kurulda @GalatasaraySK Başkanı seçilen #BurakElmas'ı ve ekibini tebrik eder, şehrimizin güzide kulübüne başarılar getirmesini dilerim.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 19, 2021
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