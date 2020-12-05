Ekrem İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan uzun kuyruklarla ilgili açıklama yaptı.
İmamoğlu’ndan Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyruklarla ilgili açıklama
Zorlaşan hayat şartlarının halk ekmeğe olan ilgiyi arttırdığını belirten İmamoğlu, "İHE büfeleri önünde görülen uzun kuyruklar ekmeğimizin 1 lira ile en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Halk Ekmek yıllardır günlük 800-900 bin adet ekmek üretiyordu.Zorlaşan hayat şartları Halk Ekmek'e olan ilgiyi artırınca günlük 1 milyon 250 bin ekmek üretmeye başladık.İHE büfeleri önünde görülen uzun kuyruklar ekmeğimizin 1 lira ile en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır."
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