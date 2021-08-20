Ekrem İmamoğlu'ndan Kavuncu'ya yönelik saldırıya sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik saldırıya tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2021 Cuma, 14:21
Ekrem İmamoğlu'ndan Kavuncu'ya yönelik saldırıya sert tepki
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik yumruklu saldırıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki geldi.

İmamoğlu, saldırı sonrası Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik yapılan saldırıyı kınıyorum." derken saldırının sorumlularının bir an önce yakalanması ve yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

İmamoğlu'nun paylaşımı:


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