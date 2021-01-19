Ekrem İmamoğlu'ndan olimpiyat mesajı

19 Ocak 2021 Salı, 17:19

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe ile bir araya geldi.



Görüşmede Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof.Dr. Uğur Erdener, Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen, Başkan Danışmanı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Spor A.Ş Genel Müdürü İzzet Renay Onur hazır bulundu.

Morinari Watanabe ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Watanabe’nin cimnastik dışında olimpiyat ruhuna hizmet ettiğini belirterek, “Olimpiyat deyince tüylerimiz diken diken oluyor, çok heyecan duyuyoruz. Japonya’yı ve Japonları çok seven birisi olarak söylüyorum; bu heyecanı yaşayacak olan Tokyo’nun bu sene inşallah sorunsuz ve noksansız bu süreci tamamlamasını diliyoruz” dedi.

Olimpiyat deyince, aklına atletizm ve cimnastik geldiğini kaydeden İmamoğlu, konuşmasında şöyle dedi: “Belki siz cimnastiği ilk sıraya koyabilirsiniz ama ben o sıralamayı biraz yer değiştirerek atletizmi ilk sıraya koyuyorum. Ama ikisi de sanki biraz sporun temeli gibi. Cimnastik alanında başarılara imza atan bir federasyonumuz olmasından dolayı da gurur duyuyorum. Eski bir hentbolcu ve futbolcu olarak o branşlardan ümidini kesmiş bir sporseverim. Bu branşlara kendimi inanılmaz bağlı hissediyorum. Burada hem Olimpiyat Komite Başkanımız hem Federasyon Başkanımız varken hem cimnastik hem de olimpiyat adına, bu kentte en üst seviyede organizasyonları 16 milyon insana kazandırmak adına hazır olduğumuz belirtmek isterim. Bu konuda da son derece kararlı olduğumuzu sizlere ifade etmek isterim.”









