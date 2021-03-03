Ekrem İmamoğlu’ndan savcılık mütalaasına yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dönemin Ordu Valisi’nin suç duyurusu üzerine hakkında açılan “hakaret” davasında açıklanan savcılık mütalaasını soran gazetecilere, “Gündemi alabora etmek için çabalar bunlar” yanıtını verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki ana yerleşkede, gazetecilerin hakkında açılan davayla ilgili sorusunu yanıtladı.
İmamoğlu, dönemin Ordu Valisi’nin suç duyurusu üzerine açılan “hakaret” davasında açıklanan savcılık mütalaasıyla ilgili değerlendirmesini soran gazetecilere, şu yanıtı verdi:
“BİZİM GÜNDEMİMİZ YOKSULLUK”
“Gündemi alabora etmek için çabalar bunlar. Bazı konularda gündem yaratılıyor, sonra bunlar buzluğa konuluyor. İstediği zaman buzluktan çıkartılıyor, istediği zaman gündemde parlatılıyor ve bunun üstünde tepinilmesi isteniyor. Ben, böyle yapmayacağım. Bu ülkenin gerçekten kronik, kritik sorunları var; en büyüğü yoksulluk. Sokakta yüzleşiyoruz. Ona çare bulmak istiyoruz. İnsanların umutlarını büyütmek istiyoruz. Genç insanların, liyakatli bir şekilde işe girmelerini sağlamak, umutla, bu ülkenin neresinde olursa olsun, adil bir ortamda bireyler olarak devletin bütün imkanlarından faydalandığı bir ortam var olsun istiyoruz. Bu sorunların çözümüyle mücadele ederken, burada yapılmaya çalışılan, alınmaya çalışılan kararlar üzerinden yorumda bulunmayacağım. Bizim gündemimiz yoksulluktur, fakirliktir. Umarım yargı, kalan süreçte en doğru kararı verir.”
En Çok Okunan Haberler
- DSÖ: '30 yıl içerisinde dört kişiden birinde görülecek'
- Portakal'ın Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- Kılıçdaroğlu'na küfreden şahıs hakkında harekete geçildi
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Benzin, otogaz ve motorin satışlarında büyük düşüş
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir dava daha!
- Kılıçdaroğlu'ndan Koca'ya: Erdoğan seni aldatıyor
Video Haberler
- Ceza yazmak isteyen polise 'Bu seferki uyarı olsun' dedi
- Müslüm Gürses'in mezarına sevenleri akın etti
- İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım
- Myanmar’da polis, protestoculara ateş açtı: 6 ölü
- Gergin anlar! Canlı yayında 'çözüm süreci' tartışması
- İstanbul'da vahşetin görüntüsü!
- Korkutan Covid-19 uyarısı: Diğer şehirlere yayılabilir
- Kadıköy'de kuryelerin ayırdığı minibüsçülerin kavgası
- Apartman dairesinde çıkan yangında can pazarı
- Boş yolda çukura düştü, polise böyle direndi
En Çok Okunan Haberler
- DSÖ: '30 yıl içerisinde dört kişiden birinde görülecek'
- Portakal'ın Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- Kılıçdaroğlu'na küfreden şahıs hakkında harekete geçildi
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Benzin, otogaz ve motorin satışlarında büyük düşüş
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir dava daha!
- Kılıçdaroğlu'ndan Koca'ya: Erdoğan seni aldatıyor