Ekrem İmamoğlu'ndan sevindiren haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 10 gündür tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nden bugün taburcu edildi. Hastane çıkışı açıklama yapan İmamoğlu, "4 gün karantina sürecim devam edecek. İlk mesai günümde İzmir'e gideceğim" dedi.
Yüksek ateş şikâyetiyle, başvurduğu Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi’nde 23 Ekim’den beri tedavi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi.
İmamoğlu, hastane çıkışında tedavisine dair açıklamalarda bulundu.
"Covid-19 testimin pozitif çıkmasından sonra tedavi sürecimi gayet iyi geçirdim.
Yüksek ateş 4 gün civarında sürdü. Buraya yüksek ateşle gelmiştim. 4 gün boyunca yaşadığım yüksek ateş yerini normal ateşe bıraktı. Ateşin dışında başka bir semptom yaşamadım.
Başta kıymetli dostum Muhittin Böcek'e ve bütün hastalara şifa diliyorum.
Şimdi 10 günü aşkındır görmediğim aileme ve çocuklarıma uzaktan da olsa kavuşacağım. 4 gün daha karantina sürecim devam edecek.
Bulaşıcı hastalığın bulaşma dönemi devam ediyor. Hatta Nisan-Mayıs ayından daha yoğun ve hızlı devam ediyor. Toplumumun bu konuda çok dikkatli olmasını istiyoruz.
Benim karantina sürecim biter bitmez İzmir'e gideceğim İlk mesai günümü orada geçirip duruma bakacağım. İhtiyaçlar için elimizden ne geliyorsa yapacağız."
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