Ekşi Sözlük'teki başlık hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekşi Sözlük’te yer alan “halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor” başlıklı içerik hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2021 Salı, 00:14
Ekşi Sözlük'teki başlık hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varılmış olup şüpheli şahıs/şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Ekşi Sözlük hakkındaki soruşturma, “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ve “Suç işlemek için alenen tahrikte bulunmak” suçundan başlatıldı.


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