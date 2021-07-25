El-Bab'ta Türk askerine saldırı! 2 şehit 2 yaralı
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından askeri konvoya yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu 2 askerin de yaralandığını açıkladı.
Suriye’de Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker şehit olurken 2 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) saldırıyla ilgili yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
"CEZALANDIRMA ATIŞLARI SÜRMEKTEDİR"
Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!
AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, şehitlere Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.
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