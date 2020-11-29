Elazığ'da deprem
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üssü Kovancılar’ın Aşağı Kanatlı köyü olan 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği ise 12.23 kilometre olarak bildirildi.
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