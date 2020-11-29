Elazığ'da deprem

29 Kasım 2020 Pazar, 09:08

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üssü Kovancılar’ın Aşağı Kanatlı köyü olan 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği ise 12.23 kilometre olarak bildirildi.