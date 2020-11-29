Elazığ'da deprem

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İHA
29 Kasım 2020 Pazar, 09:08
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üssü Kovancılar’ın Aşağı Kanatlı köyü olan 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği ise 12.23 kilometre olarak bildirildi.


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