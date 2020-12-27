Elazığ’da korkutan deprem
AFAD, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise Elazığ Kavaktepe’de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da da hissedildi.
AFAD, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Malatya ve Diyarbakır'da da hissedildi. Dün, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Elazığ merkezde yerin 6 kilometre derinliğinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da da hissedildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok.Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaptığı açıklamada, "İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte, ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler.Tespit halinde paylaşım yapılacaktır" dedi.
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