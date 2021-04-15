Elektrik akımına kapılan AKP'li başkan yaşamını yitirdi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde elektrik akımına kapılan AKP Güroymak İlçe Başkanı Öztürk Uğiş (44), yaşamını yitirdi.

İlçenin Bağlar Mahallesi'nde kendisine ait inşaatı devam eden binada akıma kapılan Uğiş, ağır yaralandı. İnşaattakiler tarafından hastaneye kaldırılan Uğiş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı duyan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AKP İl Başkanı Engin Günceğlu, partililer ile Uğiş'in yakınları hastaneye geldi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Uğiş, 2014 yılından bu yana AKP Güroymak İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu.