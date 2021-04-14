Yıldırım Akbulut, yaşamını yitirdi
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut 86 yaşında yaşamını yitirdi. Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşama veda etti.
47. HÜKÜMETİ KURDU
Turgut Özal'ın 1989'da Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından aynı yıl Akbulut'un Başbakanlığında 47. Hükümet kuruldu.
17 Kasım 1989'daki ANAP 1. Olağanüstü Kongresi'nde Özal'dan boşalan Genel Başkanlık koltuğuna Akbulut oturdu.
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