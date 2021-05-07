Açıklamalarıyla tepki çeken Filipinler Devlet Başkanı, Çin’den aşılarını geri almasını istedi

07 Mayıs 2021 Cuma, 11:45

Filipinler'de henüz kullanımına onay verilmeyen Sinopharm'ın Covid-19 aşısını uygulattığı için eleştirilen Devlet Başkanı Duterte, Çin'den, bağışladığı bin doz aşıyı geri almasını talep etti.

Duterte, ülkede henüz onaylanmayan koronavirüs aşısının kullanımının riskli olduğu eleştirilerini kabul ederek üzgün olduğunu dile getirdi.

Doktorların, Covid-19 aşısı olmasını tavsiye ettiğini belirten Duterte, kendisine uygulanan Sinopharm aşısının, aşıya ilgili makamlardan onay alınmadan insani nedenlerle hastalarda kullanıldığı durum kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

“ADIMLARIMI TAKİP ETMEYİN”

Öte yandan, Filipinler basınında çıkan haberlere göre Duterte, onaylanmamış aşıyı uygulatmanın tehlikeli olduğunu kaydederek "Adımlarımı takip etmeyin" ifadesini kullandı.

Filipinler'de, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği Covid-19 aşısı ile Çinli Sinovac şirketinin aşısı uygulanıyor.