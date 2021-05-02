Elif Çolak ve Sıla Karakuş'tan tarihi başarı
Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş gümüş madalya kazandı.
Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş, gençler senkronize finalinde ikinci olarak, trampolinde Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandırdı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda genç kadınlar senkronize finalinde Elif Çolak ve Sıla Karakuş, 44.830 puanla Avrupa ikincisi oldu.
Elif ve Sıla, trampolinde Avrupa Şampiyonası seviyesinde Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi.
Organizasyonda Belaruslu Maryia Siarheyeva, Viyaleta Bardzilouskaya 48.500 puanla altın, Rus cimnastikçiler Mariia Mikhailova ve Anna Epifanova ise 44.770 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
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