Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz adaylık için kararını verdi!

02 Mayıs 2021 Pazar, 16:32

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin eski yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru, mevcut başkanın yeniden aday olup olmayacağı konusuyla ilgli, "Mustafa Cengiz aday olacak bence. Hazırlıklarını da yapıyor. Abdurrahim Bey'i ya başkan adayı ya da ikinci başkan olarak bir listede göreceğimize inanıyorum" dedi. Teoman Cem Kadıoğlu, "Mustafa Cengiz'i sevenler girmesin istiyor, sevmeyenler girsin istiyor" ifadesini kullanırken, Özgür Savaş Özüdoğru da "Bu çok net" yorumunu yaptı.

Şu anki 3 aday arasında kimin daha çok oy potansiyeli olduğuyla ilgili değerlendirmesini yapan Özgür Savaş Özüdoğru, "Yaklaşık 8600 oy hakkı bulunan üye var. Mayıs 2018 semini 4 adaylıydı pandemi yoktu. 4800 kişi oy kullandı biz de 2525 oy aldık. Son yılların en yüksek oy kullanımlarından biriydi. 29 Mayıs'ta seçim olursa ben 3 bin ila 3500 arası o da adayların çokluğundan dolayı... Oy kullanımının 3000-3500'ü geçmeyeceğine inanıyorum. Dolayısıyla bu oyları mevcut adaylar arasında paylaşıldığını düşündüğümüzde şu anki genel gidişata baktığımızda Eşref Hamamcıoğlu bir adım öndeydi. Diğer iki adayla tartışma olayı nasıl bir yere getirecek bilmiyorum sadece kendi öngörülerime göre konuşuyorum. Eşref Hamamcıoğlu ekibini anlatma konusunda organize, Burak Elmas projelerini anlatma konussunda organize, Metin Öztürk ise nakit akışı yaratabilme konusunda organize. Üçünün de birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Mustafa Cengiz'i kattığımızda Mustafa Cengiz de ikinci sırada olur. Çünkü üç buçuk yıllık dönemde de oluşturduğu ciddi bir üye var" ifadelerini kullandı.

"KUCAKLAYICI OLMASI LAZIM"

Teoman Kadıoğlu ise seçim öngörülerini şu şekilde açıkladı: "Genel olarak Özgür gibi düşünüyorum. Listelere bakınca divan başkanlığı da yaptığı için tanınırlık açısından Eşref Bey bir adım önde. Üçlü olarak son düzlüğe giriyorlar. Listelerin çok belirleyici olacağını söyleyelim. Eşref söylemiyle daha kucaklayıcı daha olgun bir hava tutturursa bence diğerlerinden bir adım ileride. Metin Bey'in camiada bilinirliliği daha az. Seçim Twitter'da yapılsa büyük farkla Burak Elmas kazanır. Twitter halkı Metin Bey'i bilmez, belki bir takım şeylerden Eşref Bey'e uzak bakar ama Galatasaray Genel Kurulu yapacak seçimi. Üyelerin açısından baktığımızda Eşref Bey listesiyle de bir adım önde. Bundan sonraki tavırları ve yaklaşımı çok önemli."

Kaynak: Radyospor