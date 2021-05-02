İskoçya derbisinde Rangers, Celtic'i 4-1 yendi

İskoçya Premier Lig'deki "Old Firm" derbisini, Celtic'i 4-1 yenen Rangers kazandı.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2021 Pazar, 16:13
İskoçya derbisinde Rangers, Celtic'i 4-1 yendi
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Ligdeki şampiyonluk grubu maçlarının 3. haftası, Glasgow kentinin iki köklü kulübü Rangers ile Celtic'i karşı karşıya getirdi.

Ev sahibi Rangers, 26 ve 57. dakikada Roofe, 33. dakikada Morelos, 90+2'nci dakikada Defoe'nun attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

McGregor'un kırmızı kart görmesiyle 26. dakikada 10 kişi kalan Celtic'in golü de 30. dakikada Edouard'an geldi.

Normal sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Rangers, puanını 96'ya yükseltti. İkinci sıradaki Celtic ise 73 puanda kaldı.



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