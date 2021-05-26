Elif Sanchez’den CRR’de müzik ziyafeti
Elif Sanchez, 24 Mayıs Pazartesi günü CRR Konser Salonu YouTube kanalından müzikseverlerle buluştu.
Türk halk müziği, klasik müzik ve caz eğitimini harmanladığı tarzı ile Elif Sanchez, 24 Mayıs Pazartesi günü Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu YouTube kanalından yayımlanan konseri ile müzikseverlerle buluştu. Müzisyen bir aileden gelen ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı üstün başarı ödülü ile bitiren sanatçı, 2017’de Bill Pierce Ödülü ve Akdeniz Müzik Enstitüsü Ödülü’nü kazanarak Berklee College of Music’den mezun oldu. Akdeniz Müzik Festivali ve Ortadoğu Müzik Festivali gibi prestijli festivallerde de sahneye çıkan sanatçıya konserde; gitarda Cenk Erdoğan, trompet - klavyede Paul Sanchez, kontrbasta Enver Muhamedi, davulda Nedim Ruacan, piyanoda Güldiyar Tanrıdağlı eşlik etti. Konser kaydı bir hafta boyunca CRR YouTube kanalından izlenebiliyor.
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