Elinde hortumla alevlerin arasına girmişti: Oyuncu İbrahim Çelikkol'dan mesaj var
Oyuncu İbrahim Çelikkol, Marmaris'teki orman yangınının söndürülmesi için ön safhalarda yer alarak alevlere müdahale etmişti. Şarkıcı Mustafa Sandal aracılığıyla mesaj gönderen Çelikkol, "Turgut'ta bir dağı kurtardık. Dualarınız için minnettarız" dedi.
Son olarak TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oynayan İbrahim Çelikkol, Marmaris'te devam eden orman yangınlarını söndürmek için çalışmalara katılmıştı. Çelikkol'un ön safhalarda hortum taşıyarak alevlerin içine girdiği görüntüleri paylaşan şarkıcı Mustafa Sandal bu sefer de oyuncunun mesajını paylaştı.
"TURGUT'TA BİR DAĞI KURTARDIK"
Instagram hesabından Çelikkol'un sahadaki ekiple çekilen fotoğraflarını paylaşan Mustafa Sandal, oyuncudan gelen mesaja da yer verdi. Paylaşımına "İbrahim ve Onur kardeşimden mesaj var" diyerek başlayan Sandal, "Burada, yazılanları pek takip edemiyoruz ama Mustafa ağebeyimiz iyi dilek ve dualarınızı iletti. Dün akşamki dualarınız sayesinde Turgut'ta bir dağı kurtardık. Dualarınız için minnettarız. Şimdi biraz yorgun düştük ve soluklanmak için ara verdik. Allah razı olsun sizlerden. Biz ve dostlarımız tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
İlgili Haberler
- Oyuncu İbrahim Çelikkol hortumla alevlerin içinde kaldı
Video Haberler
- Arkadaşlarıyla konuşurken boşluğa düştü
- Bağcılar'da ortalık savaş alanına döndü
- Muğla’da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı
- Akşener'den Erdoğan'a 'canlılar' tepkisi
- 65 yıllık birikimini 1 dakikada çaldılar
- Sıcak havada metrobüs asansöründe mahsur kaldılar
- Nişantaşı'nda mağazada skandal anlar
- Sokakta yaşayan kedi yerden yere vurularak öldürüldü
- Ankara'da korkunç kadın ölümü
- Erdoğan'a 'Çay' tepkisi: Hortum getirseydi ya buraya
En Çok Okunan Haberler
- Ankara'da korkutan yangın
- Son anket! 'Bu pazar seçim olsa' tüm dengeler değişecek
- Bakanlıktan 'Bu orman yanacak' açıklaması
- İmar planları iptal edildi
- Habertürk yazarı Kübra Par'dan, Emre Kınay'a sert sözler
- Erdoğan yangının sorumluluğunu CHP'li belediyelere yıktı
- Zengin Türkler yurtdışına kaçıyor
- Saray duruma el mi attı?
- İşte Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar!
- Konya’daki katliamla ilgili yeni gelişme