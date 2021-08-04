Oyuncu İbrahim Çelikkol hortumla alevlerin içinde kaldı
Milas'ta ormanlık alandaki yangınlarla mücadele eden ekiplere oyuncu İbrahim Çelikkol da katıldı. Çelikkol, Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangını durdurmak için hortumla alevlerin içine girdi.
Türkiye'de 28 Temmuz'dan bu yana peş peşe başlayan yangınlar sürerken; Milas'ta ormanlık alandaki yangın da tehdit edici boyutlara ulaşıyor. Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangına müdahale edenler arasında ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol da bulunuyor. Hortumu sırtına alan Çelikkol'un boyunu aşan alevlerle mücadele ettiği o anlar görüntülendi.
Şarkıcı Mustafa Sandal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Muğla Milas'taki orman yangınından kendisine ulaşan görüntüleri paylaştı.
Sandal paylaşımında "Göcek'teyim ve yollar kapalı, olay yerine ulaşma şansım yok. Canım kardeşlerim Onur Yılmaz ve İbrahim Çelikkol Marmaris'te yangın yerinde gönüllü olarak çalışıyor. Bana gönderdikleri videoları ve mesajları aynen sizlerle paylaşıyorum. Yangın, termik santrale yaklaşmış ve durumun ciddi olduğunu belirtiyorlar. Göz göre göre buna izin vermemeliyiz. Yetkililerden acil olarak olaya el koymalarını rica ediyorum" dedi.
ELİNDE HORTUMLA ALEVLERİN ARASINDA
Son olarak Tv8'de yayımlanan Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide yer alan İbrahim Çelikkol, eline aldığı dev hortumla alevlerin arasına daldı. Çelikkol'un bu görüntüleri, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, Çelikkol'a destek yağdı.
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