"Elit Boğaziçililer boğazdaki yalılarından gözaltına alınıyorlar"

06 Ocak 2021 Çarşamba, 11:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne AKP’li Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden kişiler bu sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Dün 22 kişi gözaltına alınmıştı, bugün 14 kişi daha gözaltına alınırken, sayı 36'ya yükseldi.

Öğrencilerin evlerine yapılan baskınlar büyük tepki topladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Elit Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri uzun namlulu silahları eşliğinde boğazdaki yalılarından gözaltına alınıyorlar!

Suçları: Hukuki zeminde yasal olan protesto haklarını kullanmaları Suç çok büyük anlayacağınız! Korku da büyük görünen o ki..." ifadelerini kullandı.