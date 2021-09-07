Elleri arkadan kelepçeli, başında poşetle bulunan Kristina’nın ölüm nedeni ortaya çıktı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde elleri kelepçeli, ağzı bantlı ve başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulunan 25 yaşındaki Ukrayna uyruklu Kristina Novytska’nın yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Savcılık, Kristina’nın yaşamına son verdiğine kanaat getirerek takipsizlik kararı verdi.
Eskiçeşme Mahallesi’nde 2 Ocak’ta kendisinden haber alınamaması üzerine çilingir ile eve giren güvenlik güçleri Ukrayna uyruklu Kristina Novytska’yı elleri arkadan ters kelepçeli, ağzı bantlı ve kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulmuştu. Yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilen Kristina'nın cansız bedeni detaylı incelemeye alındı. Bu sırada güvenlik güçleri ise çevredeki kameraları titizlikle inceleyerek eve giren çıkanı araştırmaya başladı. İncelemeler sonucu, Kristina’nın evine kimsenin girmediği, en son genç kadının eve girdiği ortaya çıktı. Ardından evin içerisinde ve dışarısında inceleme yapan olay yeri inceleme ekibi, tüm pencerelerin demir parmaklıklı olması ve kapının içeriden kilitli olması nedeniyle Kristina'nın intihar ettiği kanaatine vardı. Novytska’nın evinde bulunan antidepresan ilaçlar da intihar şüphesini arttırdı. Adli tıptan gelen raporun ardından Kristina’nın yaşamına son verdiği ortaya çıktı.
FİLMDEKİ GİBİ YAŞAMINA SON VERDİ
Kevin Spacey ve Kate Winslet’ın başrollerini paylaştığı ’Ölüm ile yaşam arasında’ (The Life of David Gale) filmdeki gibi intihar eden Kristina’nın filimden etkilendiği de düşünülüyor.
Olayın ardından Kristina’nın annesi ifadesinde kızının psikolojik sorunları olduğunu söylemişti. Kristina’nın erkek arkadaşı Murat da ifadesinde Kristina ile uzun zamandır tanıştıklarını ve psikolojik sorunları olduğunu söyledi.
Delilleri değerlendiren Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Kararda Kristina’yı intihara teşvik eden ve azmettiren birinin tespit edilemediği de dosyaya eklendi.
Video Haberler
- İndirimi duyan koştu! Kurallar hiçe sayıldı
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Yer: Yalova... Kana kana su içerken görüntülendi
- Kaş'ta orman yangını
- Ankara'da korkutan olay: Zeminde titremeler hissettik
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
- İkinci el otomobil piyasası için tarih verildi
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
En Çok Okunan Haberler
- İlk seçimde ayrılacak
- TOGG şantiyesinde işçilere zulüm
- Bankalar hükümete karşı direnişe geçti
- İmamoğlu'ndan önemli proje: Faizsiz kredi
- Ronaldo'dan 'Messi' göndermesi!
- Devlette yeni döneme hazırlık
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- Ünlü oyuncu İncilay Şahin yaşamını yitirdi
- Yoldan geçen araçalara ateş açtılar
- 'Erdoğan ile Asiltürk arasında anlaşma sağlandı' iddiası