Atay isyan etti: Elmalı Davası kararı bu tebrik sırasının sonucu

30 Haziran 2021 Çarşamba, 16:44

Türkiye, Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasını konuşuyor.

Geçen yıl Antalya’nın Finike ilçesinde, iki kardeşin cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada alınan kararlar tepki çekmişti.

Son olarak, tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 3. duruşmada tahliye edilmiş, tahliye kararına sosyal medyada her kesimden #ElmalıDavası etiketiyle tepki göstermişti.

ATAY'IN PAYLAŞIMI ENSAR VAKFINI HATIRLATTI

Elmalı davası olarak bilinen soruşturma kapsamında istismarcıların tahliye edilmesine sanatçıdan, siyasetçiye birçok kesimden tepki geldi. Bu tepkilerden biri de Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'dı.

Twitter hesabından Elmalı davası üzerine paylaşımda bulunan Barış Atay, "Elmalı Davası ve benzeri davalardaki halkı delirten kararlar, bu fotoğraftakilerin ve arkalarında tebrik sırası bekleyenlerin aldığı kararların sonucudur" diyerek 2016 yılına ait Meclis'te çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

#ElmalıDavası ve benzeri davalardaki halkı delirten kararlar, bu fotoğraftakilerin ve arkalarında tebrik sırası bekleyenlerin aldığı kararların sonucudur. pic.twitter.com/HqQTGv873C — Barış Atay (@barisatay) June 29, 2021

Atay'ın paylaştığı fotoğraf, Ensar Vakfı'nın evlerinde gerçekleşen cinsel istismar skandalına ilişkin olarak "Bir kere olması karalamak için gerekçe olamaz" diyen Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkındaki gensoru önergesinin görüşülmesinin reddinin ardından çekilmişti.

Meclis'te yapılan oylamaların ardından, Ramazanoğlu hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınması reddedilmişti. Bu kararın ardından AKP'li milletvekilleri sıraya girerek Ramazanoğlu'nu tebrik etmişti.

NE OLMUŞTU?

Karaman’da sekiz-on yaşlarındaki 45 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen Mumamer B. tutuklanmıştı. M. B.’nin on çocuğa tecavüz ettiği polis raporuyla belgelenmişti.

Haberlerde şüphelinin Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’ne yakın kişilerin kiraladığı evlerde ders verdiği bilgileri de yer almıştı. Bu vakıf ve dernekler savunmaya geçmişti.