EGİKAD'dan Elmalı Davası çıkışı: Lanzarote Sözleşmesi uygulanmalı

30 Haziran 2021 Çarşamba, 10:36

İmzacıları arasında Türkiye’nin de bulunduğu Lanzarote Sözleşmesi’nin eksiksiz uygulanması gerektiğini söyleyen EGİKAD Başkanı Kılıç, “İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırıldığı bir iklimde en azından çocuklarımızı korumak için imza koyduğumuz Lanzarote Sözleşmesi uygulanmalı” dedi.

Elmalı Davası’nda çocukların çizimler ile yaşadıkları cinsel istismarı anlattığını ancak buna rağmen sanıkların tutuksuz yargılanmasını kabul edilemez bulduğunu ifade eden EGİKAD Başkanı Kılıç, “İstanbul Sözleşmesi’nden çekildik, kadına yönelik şiddet son hızıyla sürüyor. Bir de bu berbat gündeme çocuklarımız düşüyor. Çocuklarımızı korumak zorundayız, her konudan, her sorundan daha yakıcı bir sorun bu. Çocuklara yönelen her tehdidi engellemek tüm toplumun sorumluluğudur” ifadesini kullandı.

Cinsel sömürü ve cinsel istismarın çocuklara karşı şiddetin en kötü biçimleri olduğunu vurgulayan EGİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kılıç, “Lanzarote Sözleşmesi, Avrupa Konseyi 25 Ekim 2007 tarihinde sözleşmeyi imzaya açtı. Türkiye’de de 10 Eylül 2011’de yürürlüğe girdi. Bu sözleşmenin hükümlerini eksiksiz uygulamadan bu berbat suç ile mücadele edilemez” diye konuştu.