Celil Nalçakan'dan 'Elmalı' faillerine tepki: Kendimi ihbar ediyorum

30 Haziran 2021 Çarşamba, 11:28

Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma Türkiye'nin gündeminde. Dava kapsamında tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki yağıyor.

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili #ElmalıDavası etiketiyle binlerce paylaşım yapılıyor. Elmalı davasında siyasetçiler, sporcular ve spor kulüpleri de dahil olmak üzere herkes tek ses olurken; birçok oyuncu, müzisyen ve sanatçıdan da olaya ilişkin ciddi tepkiler geliyor.

'KENDİMİ İHBAR EDİYORUM!'

Son olarak olaya ilişkin bir paylaşım da oyuncu Celil Nalçakan'dan geldi.

Nalçakan, Twitter hesabından Antalya'nın Finike ilçesinde iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Nalçakan paylaşımında "Kendimi ihbar ediyorum! Rahmi A. ve Merve A. iblisleriyle bir yerde, bir şekilde karşılaşırsam, kırılmadık kemik bırakmayacağım vücutlarında" ifadelerini kullandı.