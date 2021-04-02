Elmanın faydaları nelerdir? Güçlü hafıza için elma suyu için

02 Nisan 2021 Cuma, 20:44

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, yaptığı yazılı açıklamada, anti oksidan özelliği bulunan elmanın, kalp damar hastalıkları, prostat kanseri, felç riskini azaltmanın yanı sıra Alzheimer ve Demans gibi beyin fonksiyonlarını etkileyen hastalıkları da büyük oranda önlediğini belirtti.

Elma ve elma suyunda bol miktarda demir ve fosfor bulunduğunu kaydeden İnanç, ''Demir, beyin fonksiyonlarının faaliyetlerinde kullanılırken, fosfor ise zihinsel faaliyetlerin etkinliği için enzim yapısına katılıyor'' ifadelerini kullandı.

İnanç, elma ve elma suyunda bol miktarda bulunan ve beyin faaliyetlerinde kullanılan en önemli minerallerden demirin beyinde pıhtılaşmayı önleyici özellik taşıdığını kaydederek, ''Elma veya elma suyu beyin hücrelerindeki toksik maddelerin sebep olduğu stres ve yaşlanmanın etkilerini azaltıyor'' görüşünü savundu.

C ve E vitaminlerinin yaşlanma ve yaşlanma sonucu ortaya çıkan birçok kronik hastalıkla mücadele ettiğini ifade eden İnanç, elma ve elma suyunun güçlü bir hafıza için en önemli besinlerden biri olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. İnanç, elma suyu tüketen 21 Alzheimer hastası ile yapılan bir araştırmaya değinerek, elma suyu tüketen hastalarda, Alzheimer hastalarında sıklıkla karşılaşılan duygusal kaygı, ajitasyon ve kuruntunun yüzde 27 oranında azaldığına da dikkati çekti.

