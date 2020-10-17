Elon Musk açıkladı: Mars'ta ilk üs nereye kurulacak?
SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Mars'ın yüzeyinde kurulacak ilk üssün hangi bölgede olacağını açıkladı. Mars'ın kolonizasyonu konusunda oldukça tutkulu bir isim olan Elon Musk, ilk üs için gezegenin en kuzey noktasını seçti.
Elon Musk, AFP
SpaceX CEO'su Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada, Mars'ta tamamen işlevsel ve kendi kendine yetebilen bir koloninin önümüzdeki on yılda kurulamayacağını, bunun için Mars'a binlerce uçuş gerçekleştirilmesi gerektiğini söylemişti.
Ünlü iş insanı, 2020 Mars Society Virtual Convention sırasında Mars'ın yüzeyinde kurulacak ilk üssün bölgesini seçti. Buna göre tesis, kızıl gezegenin en kuzeyine konumlandırılacak. Tamamen buzdan oluşan bu bölge, gelecekteki kolonistlerin solunabilir hava ve enerjisi için kullanılabilecek.
SpaceX'in Mars'a ilk Starship uçuşunun dört yıl içerisinde gerçekleştirileceğini söyleyen Musk, gelecekteki kolonistlere de uyarılarda bulundu. Mars'a yolculuğun tek yönlü olabileceğini söyleyen Musk, ancak her ne olursa olsun bunun oldukça görkemli olacağını da dile getirdi.
MARS'A NÜKLEER SİLAHLA SALDIRMAK İSTEMİŞTİ
Aykırı çıkışlarıyla bilinen ve Mars konusunda oldukça tutkulu olan Elon Musk, Mars'a nükleer silahla saldırmak istemişti. Musk'ın bu isteğinin ve inancının arkasında yatan şey ise bunun, Mars'ın 'dünyalaşmasını' hızlandıracağını düşünmesiydi.
Musk, Mars'a gerçekleştirilecek nükleer saldırı sonrasında gezegenin kutuplarındaki buzul örtüsünün eriyeceğini ve gezegenin atmosferine devasa miktarda karbon dioksit salacağına inanıyordu. Bu sayede sera etkisi oluşacak gezegenin sıcaklığı ve hava basıncı artacak.
Kaynak: Webtekno
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