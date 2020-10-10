Elon Musk Almanya'daki favori yiyeceğini açıkladı
Dünyaca ünlü birçok şirketin kurucusu olan Elon Musk'ın bir Twitter kullanıcısının "Almanya'yı ziyaret ettiğinizde favori yiyeceğiniz hangisi oluyor?" sorusuna verdiği cevap sosyal medyanın gündemine oturdu.
SpaceX, The Boring Company, Hyperloop ve OpenAI gibi birçok firmanın kurucusu olan Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Türkiye gündeminde yer aldı.
Alman Youtuber Alex Avoigt'in paylaşmış olduğu bir hamur işi fotoğrafının altında "Çok lezzetli görünüyor" yazan Elon Musk'a, başka bir kullanıcı tarafından, "En iyi pasta ve hamur işi ürünlerinden bazıları Almanya'dadır. Almanya'yı ziyaret ettiğinizde favori yiyeceğiniz hangisiydi?" sorusu yöneltildi.
"DÖNER KEBAB"
Musk da bu soruya "döner kebab" cevabını verdi. Musk'ın Almanya'da en sevdiği yemeğin döner kebap olduğu ortaya çıktı. Elon Musk döner kebap cevabına ek olarak, favori restoranı hakkında ise ''Tacheles'in hemen dışında, şimdiye kadarki en muhteşem kebaba sahipti. O yerin yıkılması çok kötü. Harikaydı" şeklinde açıklama yaptı.
Musk'ın verdiği bu yanıt sosyal medyada Türkler tarafından büyük ilgi gördü. Birçok kullanıcı Elon Musk'ın bu yanıtını sosyal medya hesabından paylaştı.
Erzurumlu olduğu düşünülen başka bir kullanıcı da "En iyisi cağ kebap" diyerek konuyu farklı bir boyuta taşıdı.
That looks tasty!— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2020
döner kebab— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2020
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