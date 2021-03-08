Elon Musk, bu hafta 27 milyar dolar kaybetti: Tesla hisseleri düştü
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirket hisselerinin değer kaybetmesiyle bu hafta 27 milyar dolar kaybetti. Musk, ocak ayında 210 milyar dolarlık net servete ulaşmış ve Amazon CEO'su Jeff Bezos'u geride bırakmıştı.
ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, pandeminin etkisinde geçen 2020 senesinde servetini çok hızlı bir şekilde katlayarak rekor kırmıştı.
Webtekno'nun aktardığına göre Musk, Tesla Inc. hisselerinin hafta içerisinde düşüş göstermesiyle pazartesi gününden bu yana tam 27 milyar dolar kaybetti. 156,9 milyar dolarlık net değeriyle Musk, şu anda Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin ikinci sırasında yer alıyor ancak şu anda, geçtiğimiz haftalarda dünyanın en zengin insanı unvanını elinden aldığı Amazon CEO'su Bezos'un 20 milyar dolar gerisinde bulunuyor.
Tesla hisseleri, ocak ayının sonunda 901 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Bu haftayı 720 dolar seviyesinden açan şirket hisseleri, şu anda 597 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Tesla, aylardır süregelen yükselişin ardından gerileyen tek elektrikli otomobil üreticisi değil. Çinli girişim şirketi Nio, XPeng ve Li Auto gibi rakipleri de benzer şekilde değer kaybederek şubat ayının en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 40 kadar geriledi.
Video Haberler
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
En Çok Okunan Haberler
- Hazal Kaya'dan Bakan Koca'ya tepki
- Sosyal medyada takip krizi: Selçuk istifa mı etti?
- Genç oyuncu uyuşturucudan gözaltına alındı
- Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi
- İmamoğlu ve Yavaş arasında 'trend' değişimi
- İzinleri iptal edildi
- Koca, en çok vaka artan ve azalan illeri açıkladı
- İran'da Türk protestocuya gözaltında kötü muamele
- AKP'li Kadak'tan tepkilerin ardından ilginç savunma
- Meteoroloji'den birçok kente sağanak ve kar uyarısı