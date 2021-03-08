Elon Musk, bu hafta 27 milyar dolar kaybetti: Tesla hisseleri düştü

08 Mart 2021 Pazartesi, 11:24

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, pandeminin etkisinde geçen 2020 senesinde servetini çok hızlı bir şekilde katlayarak rekor kırmıştı.

Webtekno'nun aktardığına göre Musk, Tesla Inc. hisselerinin hafta içerisinde düşüş göstermesiyle pazartesi gününden bu yana tam 27 milyar dolar kaybetti. 156,9 milyar dolarlık net değeriyle Musk, şu anda Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin ikinci sırasında yer alıyor ancak şu anda, geçtiğimiz haftalarda dünyanın en zengin insanı unvanını elinden aldığı Amazon CEO'su Bezos'un 20 milyar dolar gerisinde bulunuyor.

Tesla hisseleri, ocak ayının sonunda 901 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Bu haftayı 720 dolar seviyesinden açan şirket hisseleri, şu anda 597 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Tesla, aylardır süregelen yükselişin ardından gerileyen tek elektrikli otomobil üreticisi değil. Çinli girişim şirketi Nio, XPeng ve Li Auto gibi rakipleri de benzer şekilde değer kaybederek şubat ayının en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 40 kadar geriledi.