Elon Musk: 'Covid-19 bir tür soğuk algınlığı'
Geçtiğimiz günlerde aynı gün içinde 4 kere Covid-19 testi yaptıran ve testlerinden ikisi negatif, diğer ikisi ise pozitif çıkan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, büyük ihtimalle orta seviyede koronavirüs olduğunu söyledi. Musk, “Koronavirüs bir tür soğuk algınlığıdır” dedi.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde aynı gün içinde 4 kere Covid-19 testi yaptıran ve testlerinden ikisi negatif, diğer ikisi ise pozitif çıkan Musk, büyük ihtimalle orta seviyede koronavirüs olduğunu açıkladı.
Bir kullanıcının "koronavirüslü müsün, değil misin" sorusuna cevap veren Musk, "Farklı laboratuvarlardan çılgınca farklı sonuçlar alıyorum, ancak büyük olasılıkla orta derecede bir covid vakam var. Semptomlarım hafif soğuk algınlığı, ki bu hiç de şaşırtıcı değil, çünkü koronavirüs bir tür soğuk algınlığı" ifadelerini kullandı.
"DÜZMECE BİR ŞEYLER DÖNÜYOR"
Elektrikli araç tasarlayan ve üreten Tesla şirketinin Üst Yöneticisi Elon Musk, aynı gün içinde yaptırdığı 4 yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinden 2'sinin sonuçlarının pozitif, 2'sinin negatif çıktığını belirterek "testler konusunda bir sahtekarlığın döndüğünü" ileri sürmüştü.
Musk, Twitter'da "Oldukça düzmece bir şeyler dönüyor. Bugün dört kez Covid-19 testi oldum. İki testin sonucu negatif, diğer iki testin sonucu ise pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire. BD’nin hızlı antijen testi" paylaşımında bulunmuştu.
Musk,"şimdiye kadar tipik soğuk algınlığı belirtilerinin dışında sıra dışı bir semptom göstermediğini" belirterek 2 farklı laboratuvarda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri de yaptırdığını, sonuçların 24 saat içinde belli olacağını ifade etmişti.
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