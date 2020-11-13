Elon Musk: 'Dört test oldum... İkisi pozitif ikisi negatif'

13 Kasım 2020 Cuma, 10:18

Dünyaca ünlü dev teknoloji şirketlerinin sahibi Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden koranivürüs testi yaptırdığına dair açıklamalarda bulundu.

Musk, "Oldukça düzmece bir şeyler dönüyor. Bugün dört kez Covid-19 testi oldum. İki testin sonucu negatif, diğer iki testin sonucu ise pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire. BD’nin hızlı antijen testi" dedi.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

53 milyon takipçisi arasından gelen soruları da yanıtlayan Musk, "Eğer bu benim başıma geliyorsa, başkalarının da başına geliyordur. Farklı laboratuvarlardan PCR testi yaptırıyorum. Sonuçları 24 saat içinde belli olur" ifadelerini kullandı.

If it’s happening to me, it’s happening to others. I’m getting PCR tests from separate labs. Results will take about 24 hours. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

Musk belirti gösterip göstermediğine yönelik başka bir soruya ise, “Tipik grip belirtileri. Sıra dışı bir şey olmadı” yanıtını verdi.