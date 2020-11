Elon Musk: 'Dört test oldum... İkisi pozitif ikisi negatif'

Dünyaca ünlü dev teknoloji şirketlerinin sahibi Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden koranivürüs testi yaptırdığına dair açıklamalarda bulundu.

Musk, "Oldukça düzmece bir şeyler dönüyor. Bugün dört kez Covid-19 testi oldum. İki testin sonucu negatif, diğer iki testin sonucu ise pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire. BD’nin hızlı antijen testi" dedi.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.