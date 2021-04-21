Elon Musk, 'gizli servis' için çalıştığını iddia etti
Federal Seçim Komisyonu dosyalarına göre Elon Musk, Cumhuriyetçi Parti'ye bağışta bulunduğunda Gizli Servis 'özel ajanı' olduğunu söyledi.
Elon Musk, Tesla'daki unvanını Techno Kralı olarak değiştirmişti. Şimdi ise Birleşik Devletler Gizli Servisi için çalıştığını iddia ediyor.
Yeni Federal Seçim Komisyonu (FEC) dosyalarına göre, teknoloji milyarderi 7 ve 8 Ocak'ta Cumhuriyetçi Ulusal Komite'ye 990 dolar bağışladı ve işini ABD Gizli Servisi'nde "özel ajan" olarak gösterdi.
Ancak Musk'ın ABD Gizli Servisi ile herhangi bir bağlantısı olduğuna dair hiçbir kanıt yok.
TEKNOLOJİ GÖÇÜNÜN İTİCİ GÜCÜ
Yeni FEC dosyaları, Musk'ın ikametini Dallas bölgesinde daha geniş bir şehir olan Little Elm olarak listelediğini de gösterdi.
Musk, Silikon Vadisi'nden Lone Star Eyaletine teknoloji göçünün arkasındaki itici güçlerden biri oldu. Musk ayrıca, SpaceX'in Teksas'taki fırlatma tesislerinde Starbase adında yeni bir şehir kurmaya çalıştığını da söylemişti.
YILLARDIR BAĞIŞTA BULUNUYOR
Musk daha önce hem Demokratlara hem de Cumhuriyetçilere bağışta bulunmuştu. FEC dosyalarına göre, ABD Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD Eski Başkanı Barack Obama ve ABD Eski Başkanı George W. Bush'un başkanlık kampanyalarına da bağış yaptı.
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