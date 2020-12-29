Elon Musk Mars ekonomisinin nasıl işleyeceğini açıkladı

29 Aralık 2020 Salı, 10:12

Çevrimiçi ödeme devi PayPal'ın kurucularından biri olan teknoloji milyarderi, 2024'te Mars'a ilk insanları göndermeyi umuyor ve nihayetinde "en kısa zamanda Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir" kurmayı amaçlıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre, yapay zeka araştırmacısı Lex Fridman'ın başlattığı bir Twitter dizisine yanıt veren Musk, "Mars ekonomisinin kripto üzerinden işleyeceğini" kabul etti ve bunun yeni kripto para birimi dogecoin veya marjinal kripto para birimi Marscoin'le gerçekleştirilebileceğini öne sürdü.

Marscoin projesi 2014'te oluşturulmuş ve 2017 sonunda kripto para piyasasındaki yükseliş sırasında kısa bir süre popülerliğini artırmıştı, ama o zamandan bu yana karanlığa gömüldü. CoinMarketCap'e göre altcoin'in şu anki piyasa değeri 100 bin doların (yaklaşık 745 bin TL) altında.

Dogecoin, nispeten popüler olmaya devam ettiği ve bitcoin'in birçok ademi merkeziyetçi özelliğini paylaştığı göz önünde bulundurulduğunda, daha olası bir aday olabilir.

Geçen hafta Musk'ın Twitter bio'sunu "Dogecoin'in eski CEO'su" olarak değiştirmesinin ve "Tek kelime: Doge" şeklinde tweet atmasının ardından dogecoin'in fiyatı aniden üçte birden daha fazla yükseldi.

SpaceX'in kurucusu, hayattayken Mars'a seyahat etmeyi arzuladığından sık sık bahsetmiş ve bu yıl çalışanlarına yeni nesil Starship roketini geliştirme sürecini hızlandırmalarını emretmişti.

Starship prototipinin 12,5 km'lik uçuş testi bu ay gerçekleştirildi ve her biri en fazla 100 kişi taşıyabilen 1000 kişilik bir uzay aracı filosunun üretilmesi planlandı.

Elon Musk'ın SpaceX'i, her biri 100 kişi taşıyabilen ve Mars'a hareket edecek 1000 Starship roketinden oluşan bir filo kurmayı planlıyor



Ekimde SpaceX, Mars'ta uluslararası hukuku tanımayacağını, bunun yerine bir dizi "özerklik ilkesine" uyacağını belirterek tartışmalara neden olmuştu.

SpaceX'in Starlink internet projesinin Hizmet Şartları'na göre Kızıl Gezegen'de gelecekteki herhangi bir yerleşim "Mars'ı özgür bir gezegen olarak tanıyacak" ve aynı zamanda "Dünya merkezli hiçbir hükümetin Mars'taki faaliyetler üzerinde yetkisi veya egemenliği" olmayacak.

Şartlarda, "Anlaşmazlıklar o zamanki Mars yerleşimi sırasında iyi niyetle belirlenmiş özerklik ilkeleri çerçevesinde çözülecektir" ifadeleri yer alıyor.

Bu ilkelerin ne olabileceği henüz belli değil fakat Musk daha önce Mars yönetiminin doğrudan demokrasiyi temel almasını tercih ettiğini ima etmişti.

2016'da yaptığı bir röportajda "İnsanlar meseleler üzerinde doğrudan oy kullanacak. Yolsuzluk ihtimali doğrudan demokraside temsili demokrasiye nazaran önemli ölçüde azalıyor" demişti.

SpaceX yorum taleplerine yanıt vermedi; fakat avukatlar herhangi bir Mars anayasasının "Ay ve diğer gök cisimleri de dahil uzay, hakimiyet iddiasıyla ve kullanım veya işgal yollarıyla veya başka bir yolla herhangi bir ulusal el koymaya tabi değildir" ifadelerinin yer aldığı 1957 tarihli Uzay Anlaşması'na bağlı olmaya devam edeceğini söylüyor.

Hogan Lovells hukuk bürosundan Randy Segal, yakın dönemde The Independent'a verdiği demeçte "Uzay hukukunun tamamı, bu gezegende yaşayan bizlerin uzayı hep birlikte paylaşabileceğimiz hale getirme hakkını ve sorumluluğunu paylaşmamızı amaçlıyor" diye konuştu.