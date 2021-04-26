Elon Musk: Mars görevi sırasında muhtemelen bir grup insan ölecek

26 Nisan 2021 Pazartesi, 10:35

Tesla CEO'su ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şirketin Mars göreviyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bilimsel keşifler için kurulan X Prize Fonu kurucusu ve başkanı Peter Diamandis'e konuşan Musk, Mars görevinin 'zenginler için bir kaçış yolu' olduğu iddialarını gülerek reddetti ve "Ölebilirsiniz, rahatsız bir süreç olacak ve muhtemelen iyi yemek yemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

"Muhteşem bir macera olacak"

Musk ayrıca, yolculuğun reklamlarında bunun 'canlı olarak geri dönememe ihtimali bulunan çetin ve tehlikeli bir yolculuk' olacağının belirtmesi gerektiğini söyledi ve "Açıkçası, bir grup insan daha yolun başında ölecek" dedi.

Öte yandan Musk, Mars yolculuğunun 'muhteşem bir macera ve harika bir deneyim olacağını' söyledi.

Yolculukla ilgili "Herkese uygun değil" diyen SpaceX kurucusu, 'yalnızca gönüllüler için' olacağına dikkat çekti.

SpaceX, turistleri Ay'a ve Mars'a taşıma çabasıyla son on yılda 100'den fazla roket fırlattı ancak insanlı prototipler konusunda henüz net bir başarı sağlanabilmiş değil.

Yine de Musk, şirketinin 2026 yılına kadar Mars'a insan götürebileceğini öngörüyor.

Musk, Mars konusundaki planlarını ilk olarak 2015'te SpaceX'in başarılı bir roket inişinden sonra açıklamıştı ve Mars'a bir şehir kurma konusunu gündeme getirmişti. Musk daha sonra, Haziran 2017'de insanlığı çok gezegenli bir tür haline getirme üzerine bir makale yayınladı ve Mars'ta 1 milyon kadar insan nüfusu oluşturma planlarından bahsetti.