Elon Musk’ın 'beyin çipi' projesi bir maymun üzerinde test edildi

11 Nisan 2021 Pazar, 00:00

Tesla ve Spacex'in CEO'su Elon Musk'ın 'insan beynine çip takma' projesi olan Neuralink bir maymun üzerinde test edildi. Test, beyninin iki lobuna birer adet çip takılı olan maymunun iki farklı bilgisayar oyunu oynaması üzerineydi.

Elon Musk tarafından paylaşılan videoda, implant takılı 9 yaşındaki Pager isimli maymunun 'Pong' adlı video oyununu oynadığı görülüyor. İki farklı bilgisayar oyununu başarıyla oynayan maymun joystick kullanırken diğer yandan da ekranın altında yer alan bir pipetle muzlu süt içiyor.

Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İlk Neuralink ürünü, felçli bir kişinin akıllı telefonu, baş parmak kullanan birine göre daha hızlı kullanmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.





Musk çipin kafatasına yerleştirilmesi sayesinde kablosuz şarj edilebildiğine vurgu yaparak şunları ekledi: "Daha sonraki sürümler, beyindeki Neuralinklerden vücut motor/duyusal nöron kümelerindeki Neuralinklere sinyalleri aktarabilecek ve böylece, örneğin belden aşağısı felç olanların tekrar yürümesini sağlayacak. Çip, kafatası içerisine yerleştiriyor ve kablosuz şarj edilebiliyor. Bu sebeple implant yapılan kişi normal görünüyor ve bir rahatsızlık duymuyor"