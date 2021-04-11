Elon Musk’ın 'beyin çipi' projesi bir maymun üzerinde test edildi
Ünlü endüstriyel tasarımcı Elon Musk 'beyin çipi' projesi Neuralink kapsamında maymuna bilgisayar oyunu oynatıldığı videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.
Tesla ve Spacex'in CEO'su Elon Musk'ın 'insan beynine çip takma' projesi olan Neuralink bir maymun üzerinde test edildi. Test, beyninin iki lobuna birer adet çip takılı olan maymunun iki farklı bilgisayar oyunu oynaması üzerineydi.
Elon Musk tarafından paylaşılan videoda, implant takılı 9 yaşındaki Pager isimli maymunun 'Pong' adlı video oyununu oynadığı görülüyor. İki farklı bilgisayar oyununu başarıyla oynayan maymun joystick kullanırken diğer yandan da ekranın altında yer alan bir pipetle muzlu süt içiyor.
Musk Twitter
üzerinden yaptığı açıklamada "İlk
Neuralink ürünü, felçli bir kişinin akıllı telefonu, baş parmak kullanan birine
göre daha hızlı kullanmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Musk çipin
kafatasına yerleştirilmesi sayesinde kablosuz şarj edilebildiğine vurgu yaparak
şunları ekledi: "Daha sonraki
sürümler, beyindeki Neuralinklerden vücut motor/duyusal nöron kümelerindeki
Neuralinklere sinyalleri aktarabilecek ve böylece, örneğin belden aşağısı felç
olanların tekrar yürümesini sağlayacak. Çip, kafatası içerisine yerleştiriyor
ve kablosuz şarj edilebiliyor. Bu sebeple implant yapılan kişi normal görünüyor
ve bir rahatsızlık duymuyor"
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