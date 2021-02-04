Elon Musk'ın paylaşımı "Dogecoin"in yüzde 79 yükselmesini sağladı

Twitter'i bıraktığını açıklayan Elon Musk, geri döndü! Fakat bu sefer dogecoin ile!! Elon Musk'ın yaptığı paylaşım Dogecoin'in yüzde 79 yükselmesini sağladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2021 Perşembe, 11:34
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Elon Musk "ur welcome" başlığıyla bir bir foto montaj paylaştı. Elon Musk, fotomontajda Aslan Kral çizgi filminin epik bir sahnesi olan maymunun aslanı havaya kaldırdığı sahneyi kendisine uyarladı. Dogecoin simgesi Shiba Inu köpeğini havaya kaldırdığı bir fotomontajı paylaşan Elon Musk, Dogecoin'in yüzde 79 yükselmesini sağladı. 

 



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