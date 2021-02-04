04 Şubat 2021 Perşembe, 11:34

Elon Musk "ur welcome" başlığıyla bir bir foto montaj paylaştı. Elon Musk, fotomontajda Aslan Kral çizgi filminin epik bir sahnesi olan maymunun aslanı havaya kaldırdığı sahneyi kendisine uyarladı. Dogecoin simgesi Shiba Inu köpeğini havaya kaldırdığı bir fotomontajı paylaşan Elon Musk, Dogecoin'in yüzde 79 yükselmesini sağladı.



