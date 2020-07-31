Elon Musk'ın 'Piramitleri uzaylılar inşa etti' paylaşımı sosyal medyada patladı

31 Temmuz 2020 Cuma, 11:16

21. yüzyılın en tartışmalı ve renkli kişiliklerinden biri olan Elon Musk, sabah saatlerinde paylaştığı bir tweet ile yine sosyal medyada viral olmayı başardı. Tweette, “Aliens built the pyramids obv” (Piramitleri uzaylılar inşa etti) yazan Musk, doğal olarak tüm Twitter kullanıcılarının ilgisini çekti.

Kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaşan tweet, paylaşılmasının üzerinden yalnızca 4 saat geçmesine rağmen 140 bini aşkın beğeni, 25 bine yakın retweet ve 8 bini aşkın yanıt almış durumda. Mizah yapmak için malzeme arayan bazı sosyal medya kullanıcıları ise fırsattan istifade esprileri üst üste patlattı.

Mısır piramitlerinin inşa süreci ile ilgili pek çok efsane bulunuyor. Yapıldığı döneme kıyasla epey karmaşık ve görkemli yapılar olan mısır piramitleri için en çok ortaya atılan teorilerden biri de piramitlerin uzaylılar tarafından inşa edildiği.

Elon Musk’ın piramitleri uzaylıların inşa ettiğini belirten tweeti

Sosyal medya kullanıcılarının Elon Musk’ın tweetine yanıtlarının bazıları şu şekilde:

"Piramitler kesinlikle uzaylılar tarafından köleleştirilmiş insanlar tarafından inşa edildi"

"Eğer piramitleri uzaylılar inşa ettiyse, plajda kumdan kaleler yaptıktan sonra bırakıp gitmemizin nedeni de onlardır."

"1947’de uzay aracı Roswell’e düşen ve Dünya’ya sıkışan, o zamandan beri evine dönmek için insanlığı bir uzay aracı yapmaya yönlendiren Elon için doğru olabilir. Elon, Mars’a gitmek istiyor, başka bir yere de gidebilir."

Kaynak: webtekno.com