Elon Musk'tan Bitcoin kararı
Elon Musk, Tesla'nın araç satışlarında kullanımını askıya aldığı Bitcoin'i kabul etmeye "büyük olasılıkla" tekrar başlayacağını duyurdu.
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, şirketin Bitcoin'i ödeme türü olarak kabul etmeye "büyük olasılıkla" yeniden başlayacağını belirtti.
Musk, katıldığı bir konferansta, Tesla ve SpaceX'in Bitcoin yatırımının yanı sıra kendisinin de kişisel olarak Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin yatırımları olduğunu aktardı.
Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla geçiş olduğunu belirterek, özellikle Çin'de kullanılmakta olan bir grup kömür santralinin kapatıldığını anlattı.
Musk, "Yenilenebilir enerji kullanım yüzdesinin büyük olasılıkla yüzde 50 veya üzerinde olduğunu ve bu oranı artırmaya yönelik bir eğilim olduğunu doğrulamak için biraz daha özen göstermek istiyorum. Eğer öyleyse, Tesla büyük olasılıkla Bitcoin kabul etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Elon Musk, mayıs ayında Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, çevresel endişeleri gerekçe göstererek Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurmuştu.
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