Elon Musk itiraf etti: Patron olmaktan nefret ediyorum
Elon Musk, Tesla'nın patronu olmaktan hoşlanmadığını açıklayarak, "Bundan nefret ediyorum; zamanımı tasarım ve mühendislik üzerine harcamayı tercih ederim" dedi.
Forbes’un haberine göre, Tesla’nın kurucusu bir süredir SolarCity satın alımıyla ilgili şirket hissedarlarıyla karşı karşıya geliyor. Hissedarların iddia ettiğine göre Musk, SolarCity’yi satın almak için boşa para harcıyor.
Anlaşma sırasında Musk, hem Tesla’da hem de kuzenleri tarafından kurulan güneş paneli şirketinde yüzde 22 hisseye sahipti.
Dava sırasında konuşan Musk, şunları kaydetti:
"Hisse senedine karşılık bir işlem olduğu ve her ikisinin de neredeyse aynı yüzdesine sahip olduğum için hiçbir maddi kazanç elde etmedim."
İDDİALARI REDDETTİ
Musk, yönetim kurulu üyeleri üzerinde baskı uyguladığını da reddederek anlaşmanın uygun fiyatlı araçlar yaratmaya yönelik bir planın parçası olduğunu söyledi.
Musk aleyhine dava açan hissedarlar, Tesla’ya 2,6 milyar doların tamamını geri ödemesini istedi.
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