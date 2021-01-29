Elon Musk'tan Bitcoin paylaşımı: Yüze 15 arttı
Elon Musk, Twitter hesabında profiline Bitcoin'i ekledi. Musk'ın tek kelimelik paylaşımı sonrası Bitcoin'in değeri yüzde 15 arttı.
Tesla ve SpaceX'in sahibi ve CEO'su olan Elon Musk bir kez daha yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.
Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararı sonrası rakip uygulama Signal'i öneren ve bu önerisi sonrası yanlış Signal hissesinin yükselmesinde rol oynayan Musk bu sefer Bitcoin'i işaret etti.
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda olan Musk, Twitter hesabında profiline 'Bitcoin'i ekledi. Musk Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Geçmişe bakınca kaçınılmazdı" ifadesine yer verdi.
Musk, daha önce profiline “Dogecoin” veya “Dogecoin CEO’su” ifadelerini sabitlemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Musk bu paylaşımı yaptıktan sonra Dogecoin'in değeri yaklaşık 10 kat artmıştı.
BITCOIN'IN DEĞERİ YÜZDE 15 ARTTI
Reuters'ın haberine göre, Musk'ın son paylaşımı sonrası Bitcoin'in değeri yaklaşık yüzde 15 oranında arttı.
En Çok Okunan Haberler
- Önkibar'dan Enginyurt'a çok sert tepki
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Erdoğan'ın önünü kesip o ismi şikayet ettiler!
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Selçuk Özdağ'dan Bahçeli'ye: Size bir teklifim var
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- İBB’nin taksi teklifi alt komisyona geri çekildi
- İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'nden Türkiye açıklaması
- 'Tayyip'e sor' şıkkına soruşturma
- Kanal İstanbul’un bilirkişi heyetinden bir üye çekildi
Video Haberler
- AVM'yi inleten çığlık: Ödeyemiyorum arkadaş ödeyemiyorum
- Oto sanayi esnafı da dertli: İşler yüzde 80 azaldı
- Metrobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada
- Bisikletli taciz şüphelisi 'tanıdık sandım' dedi
- Bakan Ersoy'dan 'Five Eyes' film setine sürpriz ziyaret
- Ölen kuşu için Yüreğimin parçasıydın sen diye ağladı
- 17 yaşındaki genç 3 tonluk TIR'ı 20 metre çekti
- Heyecandan yumurta kırdı
- Düden Şelalesi çamurlu aktı
- Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
- Önkibar'dan Enginyurt'a çok sert tepki
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Erdoğan'ın önünü kesip o ismi şikayet ettiler!
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Selçuk Özdağ'dan Bahçeli'ye: Size bir teklifim var
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- İBB’nin taksi teklifi alt komisyona geri çekildi
- İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'nden Türkiye açıklaması
- 'Tayyip'e sor' şıkkına soruşturma
- Kanal İstanbul’un bilirkişi heyetinden bir üye çekildi