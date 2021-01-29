Elon Musk'tan Bitcoin paylaşımı: Yüze 15 arttı

29 Ocak 2021 Cuma, 13:29

Tesla ve SpaceX'in sahibi ve CEO'su olan Elon Musk bir kez daha yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararı sonrası rakip uygulama Signal'i öneren ve bu önerisi sonrası yanlış Signal hissesinin yükselmesinde rol oynayan Musk bu sefer Bitcoin'i işaret etti.

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda olan Musk, Twitter hesabında profiline 'Bitcoin'i ekledi. Musk Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Geçmişe bakınca kaçınılmazdı" ifadesine yer verdi.

Musk, daha önce profiline “Dogecoin” veya “Dogecoin CEO’su” ifadelerini sabitlemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Musk bu paylaşımı yaptıktan sonra Dogecoin'in değeri yaklaşık 10 kat artmıştı.

BITCOIN'IN DEĞERİ YÜZDE 15 ARTTI

Reuters'ın haberine göre, Musk'ın son paylaşımı sonrası Bitcoin'in değeri yaklaşık yüzde 15 oranında arttı.