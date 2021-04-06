Emekçi ‘cepten yemeye’ başladı

06 Nisan 2021 Salı, 04:00

TÜİK’in verilerine göre 3 aylık enflasyon yüzde 3.71 oldu. Daha şimdiden memur ve memur emeklisinin yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Ancak bu fark şimdi verilmeyecek. Bu yılın ilk 6 ayındaki enflasyona bakılacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 3’lük zammı aşan bölümü fark olarak memur ve emekliye verilecek. Bu da haziran enflasyonunun belirlenmesi ile birlikte temmuz ayında gerçekleşecek. Memur ve emekli, enflasyon nedeniyle oluşan kaybı alabilmek için aylarca beklemek zorunda kalacak. Maaş zammı enflasyon nedeniyle eridiği için de temmuza kadar bir anlamda “cepten yiyecek”. Maaş zamları enflasyonun altında kaldığı için memur ve memur emeklisi bu yılın ilk yarısında “sıfır zam” almış oldu.

Ayrıca işçi, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yıl başında son 6 aylık enflasyona göre yüzde 8.36 zam aldı. 3 aylık enflasyon ise bu zammın yarısını şimdiden gösterdi. Bu emekliler yılın ikinci zammını 6 aylık enflasyona göre temmuzda alabilecek. Kurdaki artış nedeniyle önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da artması bekleniyor. Onların da yıl başında aldıkları yüzde 8.36 oranındaki ücret zamları temmuz ayına kadar “sıfırlanmış” olacak. Emekçiyi, kurdaki artışın fiyatlara yansıması nedeniyle önümüzdeki aylarda daha da zorlu bir dönem bekliyor.