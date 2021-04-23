Emekli amiraller adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
104 emekli amiralin yayınladığı bildiri sonrasında ifadeye çağrılan 7 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 6 emekli amiralin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
104 emekli amiralin yayınladığı bildiri sonrasında ifadeye çağrılan 7 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü.
Adliyeye getirilenler arasında Ali Yüksel Önel, Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren, Osman Metin Açımuz ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TUSED) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan yer aldı.
Işık Biren'in ise sağlık sorunları nedeniyle ifadeye gelemeyeceği öğrenildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR
Savcılıkta ifadesi alınan amiraller, mahkemeye sevk edildi. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 6 emekli amiralin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 14 amiralin tamamı serbest bırakılmıştı.
Serbest bırakılanlar arasında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış; Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat’a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.
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