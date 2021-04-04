Montrö bildirisinde imzası bulunan Emekli Tuğamiral Ertürk: "Asıl darbeci iktidar"

04 Nisan 2021 Pazar, 16:07

Emekli amirallerin "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularındaki bildirisinin ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili re’sen soruşturma başlattı.

Soruşturma öncesi ve sonrasında iktidar kanadından arka arkaya sert tepkiler geldi. Son olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, devletimize, milletimize, tarihimize, medeniyetimize bağlıyız ve sadığız, biz buradayız" dedi.

Bildiride imzası bulunan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk gelen tepkiler ve açılan soruşturmanın ardından Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

"ASIL DARBECİ İKTİDAR"

Öncelikle iktidar tararfından gelen tepkileri değerlendiren Ertürk, "Bunun ciddiye alınacak bir tarafı yok. Olayın darbe çığırtkanlığıyla bir ilgisi yok. Olay artık asker olmayan, emekli olmuş kanaat önderi durumunda olan özellikle de Montrö konusunda deneyimleri, bilgileri, tecrübeli olan insanlar bazı tehlikeler konusunda topluma bir açıklamada bulunuyor. Üzerlerinde üniforma yok, asker değiller sade Türk vatandaşları. Bu olayın darbeyle falan ilgisi yok, esas darbeci iktidar. FETÖ darbecileriyle iş birliği yaptı ve Türkiye'yi 15 Temmuz'a taşıdı. Ve öncesinde devlet, FETÖ Türkiye için tehdittir demesine rağmen yani devletin aklı bu değerlendirmeyi iktidara iletmesine rağmen iktidar bunu yok saydı. FETÖ ile işbirliği yaptı. Ve Türkiye 15 Temmuz'u yaşadı" dedi.

"TÜRKİYE BİR DAHA 15 TEMMUZLAR YAŞAMASIN"

Bildirinin amacını, "Türkiye bir daha 15 Temmuzlar yaşamasın, demokrasiden ve hukuktan uzaklaşmasın diye görüş bildirimi " olarak kaydeden Ertük, "Gayet yumuşak ve güzel bir üslup kullanıldı ama iktidar bunu yanlış anlamadı, iktidar esasında biliyor. Sorun şu; iktidar bitmiş ve tükenmiş bir vaziyette, seçim kazanmasına imkân ve ihtimal yok. Hep operasyon yapıyor, yapılan operasyonlar belli. Ya gündemi kapatmak, gizlemek, örtmek; Ya Millet İttifakı'nı parçalamaya çalışmak, ya da başarı öyküsü yaratmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İktidarın gündemi kapatmak için bu bildiriyi eleştirdiğini belirten Ertük sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Bu konuyu ne için tuttu? Burada ekmek var, bu şekilde gündemi gizlemeye çalışıyorlar. Bizim iflas eden ekonomiyi, kapanan dükkânları, Türk lirasının kontrolden çıkmasını, paramızın pul olmasını konuşmamız lazım. Lebalep toplantılar yüzünden azdırılmış pandemiyi ve iflas ettirilen bir dış politikayı konuşmamız lazım. Herkese dayılandın ama şimdi İsrail ile beyaz sayfa, Mısır ile beyaz sayfa, ABD ile beyaz sayfa... ABD ile beyaz sayfa açmak istiyorsun ama bu sayfalar daha önce beyazdı. Bunların üzerini pisleyen kim, karalayan kim? Bu iktidar.

"SİLAHLAR İKTİDARDA"

Bunları konuşmamız gerekirken, buradan bir istismar yaratıp, buradan bir mağduriyet edebiyatı yaratıp, bu konuların üzerini örtmek istiyor ve halkın desteğini almak istiyor. Ama halk bunu yemez. Buradan mağduriyet edebiyatı iktidar için katmadeğer yaratmaz, bunu hep beraber göreceğiz. Onun için bununla uğraşıyorlar. O açıklamada ne suç unsuru var, ne de başka bir şey var. Biz asker değiliz ki artık, üniforma da giymiyoruz, silahımız yok. Silahlar iktidarda. Gülüp geçmek lazım aslında ama Türkiye ne yazık ki demokrasi, hukuk ve adalet açısından çok zemin kaybeden bir ülke olduğu için bu açığa çıkıyor. "

"SOYLU'NUN BU İKTİDAR İÇİN NELER SÖYLEDİĞİNİ DE BİLİYORUZ"

Süleyman Soylu'nun 'sabrımızı sınamasınlar' açıklamasına ilişkin sorduğumuz soruya yanıt veren Türker, "Bunlar boş laflar. Kötü lafları sahibine iade ediyorum. Soylu'nun daha önce bu iktidar için neler söylediğini de biliyoruz, onun için ciddiye almıyorum" dedi.

"AMAÇ MARAZA ÇIKARTMAK"

Soruşturma sonucunda neler yaşanabilir sorusuna ilişkin de cevap veren Türker şu ifadeleri kullandı;

"Hiçbir şey olmaz, amaç buradan istismar yaratmak, mağduriyet yaratmak bunu gündemde tutmak. Bugün HDP operasyonu, yarın CHP operasyonu. Çünkü bu iktidar hesap verebilir değil, gitmek istemiyor. Onun için maraza çıkarmak istiyor. CHP ile maraza çıkartmak istiyor, İYİ parti ile maraza çıkartmak istiyor, kurumlarla maraza çıkartmak istiyor. Bu aynı açıklamayı belki de daha şiddetlisini emekli büyükelçimiz çok yakın bir geçmişte yaptı.Yani amaç maraza çıkarmak, problem çıkarmak. 'İtiş kakış olsun ki biz hala iktidarda kalalım'. Bütün numara bu."