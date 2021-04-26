Emekli Amiraller hakkında kelepçe kararı
Montrö açıklaması yapan emekli amirallerden Atilla Kezek, Atilla Kıyat ve Ali Sadi Ünsal'ın "kelepçesinin kaldırılmasına" karar verildi.
Montrö açıklaması yapan emekli amirallerden Atilla Kezek, Atilla Kıyat ve Ali Sadi Ünsal'ın "kelepçesinin kaldırılmasına" karar verildi.
Adalet Bakanlığı İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu ise Türker Ertürk’ün elektronik kelepçesinin çıkarılması başvurusunu mahkeme karar gerekçe gösterilerek oybirliği ile reddetti.
Atilla Kezek, Atilla Kıyat ve Ali Sadi Ünsal hakkındaki kararı 1. Sulh Ceza Hakimliği veriyorken, Ertürk hakındaki adli kontrol kararını Adalet Bakanlığı Komisyonunun vermesi dikkat çekti.
Kaynak: Odatv
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