Emekli Amiraller hakkında kelepçe kararı

Montrö açıklaması yapan emekli amirallerden Atilla Kezek, Atilla Kıyat ve Ali Sadi Ünsal'ın "kelepçesinin kaldırılmasına" karar verildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2021 Pazartesi, 21:00
Emekli Amiraller hakkında kelepçe kararı
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Montrö açıklaması yapan emekli amirallerden Atilla Kezek, Atilla Kıyat ve Ali Sadi Ünsal'ın "kelepçesinin kaldırılmasına" karar verildi.

Adalet Bakanlığı İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu ise Türker Ertürk’ün elektronik kelepçesinin çıkarılması başvurusunu mahkeme karar gerekçe gösterilerek oybirliği ile reddetti.

Atilla Kezek, Atilla Kıyat ve Ali Sadi Ünsal hakkındaki kararı 1. Sulh Ceza Hakimliği veriyorken, Ertürk hakındaki adli kontrol kararını Adalet Bakanlığı Komisyonunun vermesi dikkat çekti.

Kaynak: Odatv


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