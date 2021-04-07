Emekli amiraller için ifadelerde bulunan Akşener ve Bahçeli'ye dava açılacak
Montrö bildirisinde imzacı olan emekli amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol, uğradıkları hakaret ve saldırılara karşı dava açacaklarını duyurdu.
KRT TV'de yayınlanan 'Şimdiki Zaman' programına katılan gözaltındaki emekli amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol, 104 amiralin yayımladığı bildiri ile ilgili "zevzeklik" diyen Meral Akşener'e ve "apoletleri sökülsün" ifadelerini kullanan Devlet Bahçeli'ye dava açacaklarını duyurdu. Erol, "Kişilik haklarına bu kadar saldırı olabilir mi? Elbette dava konusu olacak. Yasal haklarımızı da bu konuda koruyoruz ve arayacağız" dedi.
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