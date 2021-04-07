Emekli amiraller için ifadelerde bulunan Akşener ve Bahçeli'ye dava açılacak

07 Nisan 2021 Çarşamba, 00:54

KRT TV'de yayınlanan 'Şimdiki Zaman' programına katılan gözaltındaki emekli amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol, 104 amiralin yayımladığı bildiri ile ilgili "zevzeklik" diyen Meral Akşener'e ve "apoletleri sökülsün" ifadelerini kullanan Devlet Bahçeli'ye dava açacaklarını duyurdu. Erol, "Kişilik haklarına bu kadar saldırı olabilir mi? Elbette dava konusu olacak. Yasal haklarımızı da bu konuda koruyoruz ve arayacağız" dedi.