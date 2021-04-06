"Emekli amirallerin yakınlarını hedef alan listeyi Bakan Soylu hazırladı" iddiası
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, emekli amirallerin yakınlarının isim verilerek hedef gösteren haberleri konu edindi. Bildirici, haberlerdeki hedef gösteren listenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakanlık görevlileri tarafından hazırlanarak Sabah gazetesine servis edildiğini öne sürdü.
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bugünkü yazısında emekli amirallerin yakınlarının tek tek isim verilerek hedef gösteren haberleri yazdı.
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici
Sabah ve Hürriyet gazetelerinin internet sitesindeki listenin, AKP'li Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapmasından önce yayımlanmasına dikkat çeken Faruk Bildirici, "Halit Turan imzalı 'Darbe imalı bildiri imzalayan emekli amirallerden 4’ü CHP üyesi çıktı' haberi, Erdoğan’ın basın toplantısı başlamadan saat 17.24’te yayına verilmişti" dedi.
SOYLU HAZIRLAMIŞ
Yayımlanan isimlerde emekli amirallerin yakınlarının isimleri de yer aldı. Listenin Süleyman Soylu tarafından hazırlandığını ifade eden Bildirici, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamadaki sözlerinden de belli olduğu gibi Sabah’ta yayımlanan bu listeyi hazırlayan gazeteciler değil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakanlık personeli" dedi.
Sabah ve Hürriyet gazetelerinde emekli amirallerinin yakınlarının hedef gösterildiği haberler
Soylu'nun AKP kanalı a Haber'de yaptığı açıklamaya dikkat çeken Bildirici, şunları yazdı:
"Soylu, Erdoğan’ın açıklamasından birkaç saat sonra çıktığı A Haber televizyonunda bu listeyi hazırlamak için sabaha kadar çalıştıklarını söyledi:
'CHP'ye üye olan 4, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var. Kimi kardeşi, kimi ablası, kimi oğlu, kimi kızı, aileleriyle beraber. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net.'
Zaten siyasi partilerin üye kayıtları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda saklanıyor. Soylu ve İçişleri Bakanlığı bürokratlarının gazeteciere kapalı olan o kayıtlara ulaşması zor olmasa gerek. Yargıtay Başkanlığı, emekli amirallerin bildirisini 'darbe, muhtıra ve vesayet hevesi' olarak nitelendiren bir açıklama yaparak peşinen hüküm açıkladığına göre CHP’nin üye kayıtlarını İçişleri Bakanlığı’na açması pek de şaşırtıcı olmaz."
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