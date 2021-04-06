Amirallerin yakınlarını hedef gösteren haberler AKP'den de tepki çekti
104 emekli amiralin AKP'ye yakın medya organlarında yakınlarını isim isim hedef gösteren haberlere AKP'li milletvekili Abdülkadir Özel, "Yakınlarının konuyla ne alakası var. Bu yanlış bir habercilik dilidir!" diyerek tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin yaptığı “Bu işin merkezinde CHP var, medyada göreceksiniz” açıklamasının ardından AKP'ye yakın yayın organları bildiriye imza atan amirallerin yakınlarını isim isim hedef gösteren bir haber yayınladı.
Hürriyet, Yeni Şafak, Takvim, Akşam gibi gazetelerin internet sitelerinden yayınlanan bu haber AKP'den de tepki aldı.
AKP Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, Akşam Gazetesi'nin Twitter'da "Darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerden 4’ü CHP üyesi çıktı, 15’inin de yakınlarının CHP üyesi olduğu belirlendi" ifadeleriyle yayınladığı haberi alıntılayıp şu ifadeleri kullandı:
"Bildiriyi imzalayanların emekli oldukları için herhangi bir partiye üye olmalarında hukuki ahlaki siyasi hiçbir sorun yok. Hele yakınlarının konuyla ne alakası var. Bu yanlış bir habercilik dilidir!"
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