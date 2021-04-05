Hürriyet'ten skandal haber! Emekli amirallerin yakınlarını isim isim teşhir ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu işin merkezinde CHP var, yakında medyada göreceksiniz" sözlerinin ardından Hürriyet gazetesinde, bildiriye imza atan emekli amirallerin aileleri isim isim hedef gösterildi.

05 Nisan 2021 Pazartesi, 22:29
Hürriyet'ten skandal haber! Emekli amirallerin yakınlarını isim isim teşhir ettiler
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Emekli 104 amiralin imzasıyla yayımlanan Montrö bildirisi gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Saray'da gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek bildiriyle ilgili ilk açıklamasını yaptı. Erdoğan, açıklamasının bir bölümünde, "Bu işin merkezinde CHP var, yakında medyada göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Hürriyet gazetesi yaptığı bir haberle skandala imza attı. Gazetenin internet sitesinde yayımlanan haberde, "Darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı" başlığı kullanıldı. Haberin içeriğinde ise, bildiride imzası bulunan emekli amirallerin eş, çocuk ve kardeşlerinin isim ve soyisimleri haberleştirildi.


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