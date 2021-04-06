Emekli komutanlardan ‘gözaltı’ tepkisi: "Arka planında ‘Montrö’ var"

06 Nisan 2021 Salı, 04:00

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, ortak açıklamada bir suç unsuru bulunmadığını belirterek “Bu bildiri, son derece vatansever bir şekilde önümüzdeki dönemin tehlikelerine dikkat çeken bir bildiri. Amiraller bunu medeni bir şekilde ifade ettiler. Bundan suç çıkarmak sadece dönemin geçici ihtiyaçlarını karşılar. Sabaha karşı yaptıkları gözaltılarla da şimdi bu insanlar üzerinde baskı oluşturuyorlar” dedi. Yavuz, emekli amirallerin açıklamasına gösterilen tepkinin arka planında iktidarın Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni tartışmaya açma isteğinin bulunduğunu dile getirerek “Montrö’yü tartışmaya açmanın işaretleri görünüyor. Arka planda bir şeyler var, bu açıklamaya gösterilen tavır da onun yansıması” diye konuştu.

Eski CHP milletvekili ve emekli Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek de “Bu açıklama, anayasanın güvence altına aldığı ifade özgürlüğü kapsamında yapılmış bir beyandır. Yöntemi, üslubu tartışılabilir ancak bu açıklamanın içinde bir suç unsuru bulunmuyor. İktidar bir mağduriyet yaratmak, gündemi değiştirmek için fırsat kolluyor. Burada 104 amiralin Montrö ve irtica konusundaki görüşlerini açıklamasının ötesinde bir şey yok. Bu gözaltılar da korkutma, sindirme faaliyetinin bir parçası” diye konuştu.

Çiçek, şunları söyledi: “Montrö’nün bu dönemde tartışılmasının arka planında Ukrayna-Rusya çatışmasının ve NATO’nun ve ABD’nin bu bölgeye müdahale arzusunun bulunduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde bu konu daha yoğunlukla tartışılacak gibi duruyor. Çünkü ABD’nin Karadeniz’e çıkışının önündeki en büyük engeli Montrö Sözleşmesi oluşturuyor, bu konuda uzun yıllar öncesinde açıkladıkları talepleri var. Emekli amirallerin bildirisine gösterilen büyük tepkinin arka planında da bu konu var. Ukrayna’da gerilimli bir ortam var. Batı da Rusya üzerinde baskı kurmak için bunları gündemden düşürmeyecektir. ABD de NATO da AB de Montrö’nün esnetilmesini ister.”

‘ASKER KARŞITLIĞI HORTLADI’

Eski Donanma Komutanı emekli oramiral Nusret Güner de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Olabilecek tehlikelere dikkat çeken emekli amirallerimizi, yaptıkları açıklama nedeniyle darbeci diye niteliyor ve gözaltına alıyorlar. Muhalefetin de kötü sözlerine muhatap olan, tek düşünceleri ülkesinin güvenliği ve refahı olan emekli amiraller üzerinden asker karşıtlığı hortladı” ifadelerini kullandı.