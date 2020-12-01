Emekli Mülkiye Başmüfettişi Esen, özel hastanelerdeki sorunları anlattı

01 Aralık 2020 Salı, 06:00

Esen, özel hastanelerde acil hallerde ek ücret alınması uygulamasından vazgeçilmesi için çağrı yaptı. Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, özel hastanelerdeki hizmet sıkıntılarını anlattı. Hastanelerin acil hizmetlerinden ücretsiz yararlanmanın 24 saat ile sınırlandırıldığını belirten Esen, “Resmi Gazete’de 2018’de yayımlanan Sağlık Uygulama Talimatı’nda (SUT) yapılan bir değişiklik ile acil durumlar nedeniyle özel hastaneye başvurulması halinde hastanın taburcu edilinceye kadar sunulan tüm sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınmamasına yönelik düzenleme kaldırılmıştır” dedi.

Özel hastanelerin büyük bölümünün SGK ile sağlık hizmeti alımı konusunda anlaşması bulunduğunu belirten Esen, “Özel hastaneler tarafından sigortalılardan yüzde 200’ün üzerinde ek ücret alınmaması gerekmektedir. Ancak özel hastanelerin, SUT fiyat tarifesi hükümlerine uymadıkları, sigortalılardan rahatlıkla tarife fiyatlarının iki katından fazla ek ücret aldıkları, SGK yetkililerinin, özel hastanelerin yasaya aykırı bu tür uygulamalarını anlayışla karşıladığı görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Ayakta tedavilerde özel hastanelere ödenen ek ücretlere ilişkin olarak verilen “Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir Belge”yi vermek zorunluluğunun kaldırıldığını belirten Esen, “Bu yüzden SGK’nin SUT fiyat tarifesine uymayan özel hastanelere, para cezası dahi uygulaması olanağı kalmamıştır” dedi.

“Günümüzde yasa hükmüne uyan özel sağlık kuruluşu kalmamıştır” yorumunu yapan Esen, şunları kaydetti: “Sigortalılar bu konularda ne yazık ki kaderleriyle, yasaya aykırı olarak düzenlenmiş yüksek bedelli faturalarla baş başa bırakılmıştır. Belirtilen nedenlerle, özel hastanelerde acil hallerde ek ücret alınması uygulamasından vazgeçilmesi, SUT fiyat tarifesinin güncellenmesi ve yasanın açık hükmüne karşın sigortalılardan SGK tarifesinin yüzde 200’ünün üzerinde ek ücret alınmasının önüne geçilmesi, sigortalıların mağduriyetlerin hafifletilmesi gerekmektedir.”