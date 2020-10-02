Emekli Tümamiral Gürdeniz, Türkiye’nin Akdeniz için Fransa’yla anlaşmasını değerlendirdi: Fransa’nın söz hakkı yok

02 Ekim 2020 Cuma, 06:00

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Akdeniz konusunda Türkiye’nin Fransa ile anlaştığına yönelik açıklamalara ilişkin “Doğu Akdeniz ile ilgili Türkiye’nin deniz yetki alanlarıyla ilgili süreçte Fransa’nın söz hakkının olmadığı kesindir.

Bu konuda Fransa tarafından Türkiye’ye yapılacak baskılara ve doğrudan, dolaylı etki alanı yaratma gayretlerine hükümetin direnmesi gerekir. Fransa Doğu Akdeniz’de taraf değildir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında son yapılan telefon görüşmesinin olumlu geçtiğini belirterek “‘Farklılıklarımız üzerinden tartışmak yerine farklılıkları azaltıp ortak bir yol bulalım’ diye anlaştılar” dedi.

Kalın’ın açıklamalarını değerlendiren emekli Tümamiral Gürdeniz, “Sayın Kalın’ın Fransa hakkındaki açıklamaları genelde Libya süreci üzerine odaklanmış açıklamalar. Libya’da Fransa ve Türkiye’nin diplomatik temaslarının olması, iç savaşın öncelikle uzun bir dönem için dondurulması ve çözümlenmesi tabii ki bölgesel ve kıtasal istikrar ve barış için önemlidir” dedi.

‘HEDEFLER ÖRTÜŞMÜYOR’

Libya’da tüm tarafların karşılıklı çıkarlarını örtüştürecek bir çözüm olması gerektiğini belirten Gürdeniz, “Bu süreçte Türkiye’nin Rusya’yla hareket etmesi, ABD ve Fransa’nın birlikte hareket etmesini dengeleyecek koşullar sağlayabilir. Zira Akdeniz’de hem ABD’nin hem Fransa’nın genel stratejik hedefleri Türkiye çıkarlarıyla örtüşmemektedir. Doğu Akdeniz ile ilgili Türkiye’nin deniz yetki alanlarıyla ilgili süreçte Fransa’nın söz hakkının olmadığı kesindir. Bu konuda Fransa tarafından Türkiye’ye yapılacak baskılara ve doğrudan, dolaylı etki alanı yaratma gayretlerine hükümetin direnmesi gerekir. Fransa Doğu Akdeniz’de taraf değildir” diye konuştu.

Gürdeniz, İletişim Başkanlığı’nın Preveze Deniz Zaferi nedeniyle yayımladığı Mavi Vatan Marşı’na da tepki gösterdi. Gürdeniz, “Türkiye’nin gerek Libya gerek Doğu Akdeniz’deki genel politikasına son derece zarar verecek özelliklere sahiptir. Türkiye bir yandan dış politikada barışı savunurken diğer yandan İletişim Başkanlığı’nın yaptırmış olduğu videodaki sözler ve görüntüler Türkiye’nin dış politikasına son derece zarar veren, kışkırtıcı kavramlar ve mesajlar içermektedir.

Bu da aslında devletin tam bir uyum içinde çalışması gereken organlarının en hassas konuda bile eşgüdüm içinde olmadığını gösterir” diye konuştu. Doğu Akdeniz ve Libya’daki istikrarın uygun kamu diplomasisi ve halkla ilişkiler süreçleriyle yönetileceğini söyleyen Gürdeniz, “Bu konuda hükümetin derhal önlem alması, Türk dış politikasını, Türkiye’nin geleneksel duruşunu tehlikeye atacak iç politikaya yönelik ucuz propagandalardan kaçınması gerekir. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlattırılan Mavi Vatan Marşı yayından acilen kaldırılmalıdır” çağrısı yaptı.